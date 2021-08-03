Сотрудник охраны Пентагона нейтрализовал неизвестного, который устроил стрельбу возле штаб-квартиры Минобороны США. Проникнуть в здание злоумышленнику не удалось.

В подразделении, отвечающем за безопасность комплекса, уточнили, что еще один офицер ранен. Его забрала скорая, сообщила газета Politico.

Сообщников у стрелка не оказалось. Место происшествия сочли безопасным, однако персоналу пока не разрешили покинуть здание.

В Twitter Пентагона говорится о снятии блокировки со штаб-квартиры. Закрытыми пока что остаются коридор №2 и вход в метро.

«Коридор №3 открыт для пешеходов», — подчеркнули в ведомстве.

Из-за стрельбы в транзитном центре американского Минобороны здание Пентагона ранее заблокировали. Людей попросили избегать района происшествия.

Неизвестный открыл огонь на автобусной платформе, расположенной рядом с метро. Ей ежедневно пользуются сотрудники Пентагона, чтобы добраться на работу и уехать домой. К платформе подходит несколько транспортных маршрутов.