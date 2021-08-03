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    03 августа 2021, 19:36

    Устроившего стрельбу у Пентагона убили — СМИ

    Александра Ломейко

    Сотрудник охраны Пентагона нейтрализовал неизвестного, который устроил стрельбу возле штаб-квартиры Минобороны США. Проникнуть в здание злоумышленнику не удалось.

    Устроившего стрельбу у Пентагона убили — СМИ

    В подразделении, отвечающем за безопасность комплекса, уточнили, что еще один офицер ранен. Его забрала скорая, сообщила газета Politico.

    Сообщников у стрелка не оказалось. Место происшествия сочли безопасным, однако персоналу пока не разрешили покинуть здание.

    В Twitter Пентагона говорится о снятии блокировки со штаб-квартиры. Закрытыми пока что остаются коридор №2 и вход в метро.

    «Коридор №3 открыт для пешеходов», — подчеркнули в ведомстве.

    Из-за стрельбы в транзитном центре американского Минобороны здание Пентагона ранее заблокировали. Людей попросили избегать района происшествия.

    Неизвестный открыл огонь на автобусной платформе, расположенной рядом с метро. Ей ежедневно пользуются сотрудники Пентагона, чтобы добраться на работу и уехать домой. К платформе подходит несколько транспортных маршрутов.