Мир 11 июня 2023, 16:53 Устроившего резню во Франции сирийца отправили в камеру для склонных к суициду BFMTV: обвиняемого по делу о резне в Анси отправили в камеру для склонных к суициду РИА «Новости»

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Мужчину, которые напал с ножом на детей в городе Анси во Франции, поместили в камеру для склонных к суициду. Об этом источник в правоохранительных органов сообщил местному телеканалу BFMTV.

По словам собеседника телеканала, 10 июня преступника перевели в тюрьму Этон в департаменте Савойя.

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«[Он] помещен в одиночную камеру для склонных к суициду. Продолжает хранить молчание», — уточнил источник.

В тюрьме за подозреваемым ведут постоянное наблюдение. Его осуществляют посредством как регулярных визитов, так и с помощью камер видеонаблюдения.

Накануне, 10 июня, стало известно, что задержанному после ЧП в Анси предъявили обвинение в покушении на убийство и вооруженном сопротивлении представителям властей.

Фигурант дела — 31-летний сириец. Он уже прошел психиатрическую экспертизу, в ходе которой специалисты не выявили у задержанного очевидных отклонений в психике.

Атаку на группу детей преступник совершил утром 8 июня недалеко от озера Анси в департаменте Верхняя Савойя. Пострадали двое взрослых, а также четверо маленьких детей. Самому старшему из них всего три года.