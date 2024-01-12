Мир 12 января 2024, 02:02 Устроившего гей-вечеринку польского священника могут посадить на 8 лет Freepik

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Священника из Польши, который устроил скандальную гей-вечеринку* в церкви, могут посадить в тюрьму на восемь лет. Об этом сообщил RT в Telegram-канале.

В сентябре прошлого года в городе Домброва священнослужители устроили развлекательное мероприятие. Вечеринка проходила в приходе Пресвятой Девы Марии Ангельской. По данным журналистов, участники приняли таблетки для потенции и вызвали мужчину, предоставляющего сексуальные услуги за деньги. В разгар веселья жигало потерял сознание и ему вызвали скорую помощь.

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Организатором вечера оказался редактор католической газеты, отец Томаш. После случившегося он ушел в отставку. Однако священнослужителя все равно арестовали. Его обвинили в сексуальных преступлениях, связанных с наркотическими веществами. В итоге мужчину могут приговорить к 8 годам лишения свободы.

Несколько лет назад папа римский Франциск сместил бразильского епископа с поста из-за интимного видео. На кадрах 60-летний священник звонил другому мужчине по видеосвязи и вел с ним интимный разговор.

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