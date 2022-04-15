Акцию в поддержку России устроили в Белграде

Жители Белграда утроили протестную акцию «Не от моего имени» в поддержку России. Она связана с голосованием Сербии за исключение РФ из Совета по правам человека ООН.

Акцию организовали «Народный патруль» Дамняна Кнежевича и «Образ» Младена Обрадовича, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. Вечером 15 апреля сотни жителей города пришли к памятнику Николаю II, расположенному в центре Белграда.

Участники мероприятия принесли с собой плакаты, российские и сербские флаги. Некоторые люди надели майки с буквой Z. Собравшиеся перекрыли центральную улицу Краля Милана, но правоохранители пока не вмешиваются в происходящее.

«После такого голосования на Генеральной Ассамблее ООН сербы недовольны, молчат. Надеюсь, это молчание услышат и власти страны», — заявил активист и журналист Миодраг Заркович.

В ответ толпа начала кричать, что сербы и русские — братья навек. На импровизированной сцене ожидаются выступления организаторов акции.

В начале апреля Генассамблея ООН выступила за приостановку участия России в Совете по правам человека. В числе прочих за такое предложение проголосовала и Сербия.