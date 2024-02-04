Мир 04 февраля 2024, 22:15 Устойчивость российской экономики поразила западных экспертов FT: западных экономистов ошеломила устойчивость экономики России к санкциям РИА «Новости»

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Западные эксперты удивились устойчивости российской экономики, которая продолжила уверенно развиваться на фоне беспрецедентного санкционного давления. Об этом сообщило издание The Financial Times.

«Устойчивость российской экономики ошеломила многих экономистов, которые полагали, что первый раунд санкций <…> может привести к катастрофическому спаду», — отметили журналисты.

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Российские власти добились того, чтобы попытки Запада по ограничению доходов страны от продажи энергоносителей провалились. Кроме того, Россия увеличила оборонные расходы и смогла выбраться из рецессии.

Ранее президент Владимир Путин в шутку заявил, что хотел бы показать известный жест всем тем, кто предсказывал крах России. На площадке форума «Все для Победы!» в Туле он заявил, что российская экономика, несмотря на западные прогнозы, продолжает расти и уже стала крупнейшей в Европе. Он не сомневается в том, что такие показатели роста будут увеличиваться и в дальнейшем.

По словам Путина, Россия доказала свою самодостаточность всему миру. В этом и заключается главное проявление ее суверенитета.