Мир 02 февраля 2023, 17:23 Устойчивость российской экономики к санкциям заметили на Украине Президент Украины Зеленский признал быструю адаптацию России к санкциям РИА «Новости»

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Страны Евросоюза столкнулись с новой задачей — сократить возможности России к обходу санкций, так как ко всем прошлым ограничениями страна адаптировалась. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

Он подчеркнул, что Еврокомиссии нужно как можно скорее ввести в действие 10-й санкционный пакет против России, потому что к остальным мерам экономика адаптировалась.

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«Нужно уменьшить способность России обходить санкции, и чем быстрее и качественнее эта задача будет выполняться, тем ближе мы будем к ее поражению», — привел слова Зеленского сайт «РБК- Украина».

Урсула фон дер Ляйен объявила, что новый пакет с антироссийскими санкциями введут в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля. Какие новые ограничения представит Евросоюз, она не уточнила.

О том, что в российской экономике произошли положительные изменения после адаптации к санкциям, свидетельствует прогноз Международного валютного фонда (МВФ) на 2023 год. Организация пересмотрела ожидаемые показатели с падения на 2,3% в сторону роста до 0,3%.