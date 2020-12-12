Устойчивость экономики России к возможным санкциям США оценили эксперты

Угроза отключения России от SWIFT существует с 2014 года. За это время наша страна успела создать собственную систему передачи финансовых сообщений, к которой присоединились уже 10 стран. Об этом заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова.

«В России сегодня работают над укреплением ее безопасности. К слову, система SWIFT, хоть ее и хвалят за безопасность, не обеспечивает стопроцентную защиту — российские банки подвергались неоднократным кибератакам», — отметила она.

С этим мнением согласился доктор экономических наук Игорь Николаев. По его словам, пока отключение России от SWIFT есть только на бумаге. К неприятным, но не фатальным последствиям могут привести ограничения в отношении госдолга.

«Если они вступят в силу, то американские финансисты не смогут вкладывать деньги в российские казначейские облигации, что станет прямым ударом по отечественному фондовому рынку и финансовой системе», — отметил он.

Руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев напомнил, что антироссийские санкции уже готовы. Они прописаны в оборонном бюджете США на 2021 финансовый год. Документ ждет только подписи президента.

Там предусмотрены санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», но не исключено, что Байден может внести туда дополнительные ограничения. Он отметил, что основная цель — это вывести экономику США из глобальной рецессии в которой она оказалась. На курс рубля, по его мнению, введение санкций не окажет влияния, так как они сказываются опосредованно в отличие от тех же цен на нефть.

Законопроект об оборонном бюджете США уже получил одобрение в обеих палатах американского парламента. В документе говорится, что ограничения введут в отношении фирм, которые предоставят трубоукладочные суда для строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», а также занимаются модернизацией таких судов, страхованием и сертификацией.

Проект военного бюджета уже вызвал недовольство Дональда Трампа. Он обещал, что наложит на документ вето, если оттуда не уберут правило переименования военных объектов, названных в честь героев Гражданской войны, выступавших на стороне Конфедерации. Также он просил убрать возможность судебной защиты для социальных сетей за модерацию и/или удаление контента пользователей.

Оператор Nord Stream 2 сообщил накануне, что работа над завершением строительства газопровода «Северный поток — 2» продолжилась. Подводной прокладкой труб занимается судно «Фортуна». По оценке экспертов, сроки сдачи проекта займут от одного до трех месяцев.