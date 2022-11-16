Эксклюзив 16 ноября 2022, 13:01 Устаревшее вооружение ВСУ назвали причиной попадания ракет на территорию Польши Журналист Борзенко: на территорию Польши попали выпущенные ВСУ бракованные ракеты Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Вечером 15 ноября на приграничной с Украиной территории Польши упали две ракеты. Их принадлежность к какой-либо стране пока нельзя выявить. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в беседе с «360» заявил о высокой доле вероятности падения в Польше украинских ракет.

«Нужно смотреть по обломкам, смотреть те куски, которые остались от ракеты», — сказал он.

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По его словам, на боеприпасе есть номер, по которому можно вычислить дату изготовления. Вечером 15 ноября часть западных СМИ заявила, что на найденных в Польше обломках ракет пока не было обнаружено каких-либо опознавательных маркировок.

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По словам собеседника «360», на территории Польши, скорее всего, нашли обломки ракет, выпущенных ПВО Украины.

«Если это снаряд производства времен СССР, то тогда ее точно нельзя назвать российской. Мы такие не используем». — подчеркнул Борзенко.

По его мнению, ситуацию с попаданием ракет на территорию третьей страны могут начать раскручивать. Также он отметил, что в итоге ситуация будет напоминать случай с самолетом МH-17, вину в поражении которого Украина оперативно возложила на Россию.

«Это очень деликатная ситуация. Тут пролегает тонкая грань из-за вхождения Польши в состав НАТО», — сказал Борзенко.

Также он напомнил, что ПВО России не работает в приграничных с Польшей территориях.

«Скорее всего, на территорию Польши упали ракеты ВСУ. У них на вооружении стоит старая техника. Подобные боеприпасы вполне могут давать сбой и отклоняться от заданного курса полета», — заявил журналист.

По его словам, это подтверждает факт падения именно украинской, бракованной ракеты.