По информации телеканала, нападавшим был ранее осужденный и освобожденный из тюрьмы мужчина. Согласно имеющимся данным, он был гостем на конференции Кембриджского университета по реабилитации заключенных. В материале указано, что мужчина также угрожал взорвать это место.

Нападавший застрелен, двое прохожих погибли. Что известно о нападении на Лондонском мосту Подробнее

Он был осужден за «преступление, связанное с терроризмом». Когда мужчину отпустили, он согласился носить «электронную бирку».

Узнав о преступном прошлом нападавшего, британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что давно был против, чтобы преступников рано выпускали из тюрем.

«Будет усиление присутствия полиции на улицах города. Кроме того, мы размещаем 20 тысяч полицейских на улицах по всей стране», — пообещал Джонсон.

В пятницу, 29 ноября, на Лондонском мосту неизвестный напал с ножом на прохожих и ранил несколько человек. Нападавший был ликвидирован прибывшими полицейскими. Сначала поступала информация о пяти раненых. Позже глава Скотленд-Ярда Крессида Дик сообщила о смерти двоих из пяти пострадавших.

Мотивы атаковавшего прохожих мужчины неизвестны, в правоохранительных органах рассматривает этот инцидент как связанный с терроризмом.