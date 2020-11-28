Установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 в мире

Рекордные 747 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки. Таким образом, общее число случаев СОVID-19 в мире превысило 61,29 миллиона. Данные представила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Рост числа новых пациентов за минувшие 24 часа — новый максимум за этот промежуток времени.

Число летальных исходов в мире достигло почти 1,44 миллиона, что более чем на 13 тысяч выше показателя предыдущего дня. Это означает новый антирекорд роста смертности.

По информации на 17:48 по московскому времени в ВОЗ имеются сведения о 61 299 371 заболевшем и 1 439 784 погибших. Число заразившихся за сутки увеличилось на 747 082, скончались 13 296 человек.

Предыдущий антирекорд заболеваемости зафиксирован 14 ноября — 668 953 пациента, а по смертности — 17 апреля (12 432). Статистика организации здравоохранения учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, которые предоставляют страны.

Свыше 54% сообщений о случаях заражения за минувшие сутки приходятся на Северную и Южную Америку (405 399). После них в антирейтинге идут Европейский регион (236 050) и Юго-Восточная Азия (53 082).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США: 12 763 997 граждан. Второе место заняла Индия (8 351 109), третье — Бразилия (6 204 220). Топ-5 замыкают Россия (2 242 633) и Франция (2 157 332). Далее страны расположились следующим образом: Испания (1 628 208), Великобритания (1 589 305), Италия (1 538 217), Аргентина (1 399 431), Колумбия (1 280 487), Мексика (1 078 594) и Германия (1 028 089).

Вторая волна коронавируса в России может ускорить рост безработицы, спрогнозировал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. А по итогам 2020 года число бедных увеличится на миллион человек, экономический спад в стране составит 4,5%.