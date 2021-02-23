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    23 февраля 2021, 14:20

    Установлен автор надписи «Такое мог создать только сумасшедший» на картине «Крик»

    Александр Блинов

    Специалисты из Национального музея Норвегии установили автора надписи на знаменитой картине Эдварда Мунка «Крик». Это поставило точку в многолетних спорах о том, принадлежит она самому художнику или ее нанесли вандалы, рассказало РИА «Новости».

    Установлен автор надписи «Такое мог создать только сумасшедший» на картине «Крик»

    Надпись «Такое мог создать только сумасшедший» нанесли карандашом на готовую картину. Она была сделана в углу полотна. При подготовке к выставке в Осло эксперты тщательно изучили надпись. Чтобы доподлинно установить ее происхождение, они провели инфракрасный анализ и экспертизу почерка.

    По результатам пришли к выводу, что автором надписи является сам художник. В этом не может быть никаких сомнений, заверил куратор Норвежского музея Май Бритт Гуленг. По его словам, на это указывает и почерк, и события, которые произошли в 1895 году, когда Мунк впервые представил свою картину. Показ «Крика» тогда вызвал жесткую критику в адрес художника. На этом фоне появились слухи о возможных психических проблемах у Мунка, что глубоко ранило его и побудило сделать эту надпись, заявили в музее.

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