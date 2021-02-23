Установлен автор надписи «Такое мог создать только сумасшедший» на картине «Крик»

Специалисты из Национального музея Норвегии установили автора надписи на знаменитой картине Эдварда Мунка «Крик». Это поставило точку в многолетних спорах о том, принадлежит она самому художнику или ее нанесли вандалы, рассказало РИА «Новости».

Надпись «Такое мог создать только сумасшедший» нанесли карандашом на готовую картину. Она была сделана в углу полотна. При подготовке к выставке в Осло эксперты тщательно изучили надпись. Чтобы доподлинно установить ее происхождение, они провели инфракрасный анализ и экспертизу почерка.

По результатам пришли к выводу, что автором надписи является сам художник. В этом не может быть никаких сомнений, заверил куратор Норвежского музея Май Бритт Гуленг. По его словам, на это указывает и почерк, и события, которые произошли в 1895 году, когда Мунк впервые представил свою картину. Показ «Крика» тогда вызвал жесткую критику в адрес художника. На этом фоне появились слухи о возможных психических проблемах у Мунка, что глубоко ранило его и побудило сделать эту надпись, заявили в музее.

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