Мир 24 февраля 2023, 10:47 Установку противотанковых ежей заметили на границе Польши с Белоруссией и Россией Глава Минобороны Польши Блащак: страна устанавливает противотанковые ежи для безопасности Mariusz Błaszczak/Twitter

Читать 360tv в

На рубежах Польши на границе с Россией и Белоруссией заметили установку противотанковых ежей. Министр национальной обороны европейской страны Мариуш Блащак назвал это превентивной мерой безопасности. Его процитировали в Telegram-канале издания «Говорит Москва».

«Мы начали превентивно расширять меры безопасности на границе с Россией и Белоруссией», — сказал он.

Реклама

По словам Блащака, такие действия со стороны Польши являются элементом стратегии обороны и сдерживания. Он отметил, что первые укрепления уже устанавливают на рубежах его страны с Калининградской областью.

Реклама

Противотанковые ежи размещают на автодорогах. Помимо ряда с металлическими конструкциями устанавливают и несколько бетонных преграждений. Причины начала реализации этой меры безопасности пока неизвестны.

Ранее стало известно, что ракетные подразделения армии Белоруссии начали проверку боеготовности своего технического оснащения.