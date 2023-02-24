24 февраля 2023, 10:47
Установку противотанковых ежей заметили на границе Польши с Белоруссией и Россией
Глава Минобороны Польши Блащак: страна устанавливает противотанковые ежи для безопасности
На рубежах Польши на границе с Россией и Белоруссией заметили установку противотанковых ежей. Министр национальной обороны европейской страны Мариуш Блащак назвал это превентивной мерой безопасности. Его процитировали в Telegram-канале издания «Говорит Москва».
«Мы начали превентивно расширять меры безопасности на границе с Россией и Белоруссией», — сказал он.
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По словам Блащака, такие действия со стороны Польши являются элементом стратегии обороны и сдерживания. Он отметил, что первые укрепления уже устанавливают на рубежах его страны с Калининградской областью.
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Противотанковые ежи размещают на автодорогах. Помимо ряда с металлическими конструкциями устанавливают и несколько бетонных преграждений. Причины начала реализации этой меры безопасности пока неизвестны.
Ранее стало известно, что ракетные подразделения армии Белоруссии начали проверку боеготовности своего технического оснащения.
Белоруссия
Польша
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