05 февраля 2023, 17:50
Установки ЗРК Patriot развернули на аэродроме Варшавы
Министр обороны Польши Блащак сообщил о размещении на аэродроме Варшавы ЗРК Patriot
Военнослужащие Польши приступили к развертыванию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в западном районе Варшавы Бемово. Об этом на своей странице в Twitter написал министр обороны страны Мариуш Блащак.
Он подчеркнул, что вооружение в столицу доставили для подготовки солдат 3-й Варшавской зенитно-ракетной бригады.
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«Польские пусковые установки Patriot перемещают из Сохачева в аэропорт в варшавском Бемово, где их развернут», — написал министр.
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На вооружении Польши находятся 16 пусковых установок ЗРК Patriot, а также размещены две батареи этих же систем, принадлежащих американским войскам.
После того как в середине ноября 2022 года в районе польской деревни погибли два мирных жителя от осколков украинского снаряда, в страну доставили еще несколько систем Patriot, которые передала Германия. Их выставили на дежурство на юго-востоке в 60 километрах от границы с Украиной.
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