Мир 26 октября 2022, 04:20 Установки ПВО NASAMS начали разворачивать на Украине — производитель Гендиректор Raytheon Technologies Хайес: США передали Украине два первых ЗРК NASAMS РИА "Новости"

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Две установки системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS разворачивают на Украине. Такое заявление сделал в интервью CNBC генеральный директор Raytheon Technologies Грег Хайес.

«Мы доставили две системы правительству США пару недель назад. Их разворачивают на Украине сегодня», — сказал Хайес.

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Американское правительство, как подчеркнул гендиректор компании, одобрило отправку на Украину только NASAMS, но не систем ПВО Patriot. При этом Хайес добавил, что переговоры о них ведутся регулярно.

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Россия потребовала от Киева и его западных кураторов прекратить совершать шаги, подводящие мир к ядерной катастрофе. В ходе заседания Первого комитета ГА ООН заместитель главы российской делегации Константин Воронцов напомнил безответственные высказывания украинского лидера в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины. Учитывая заявлений Киева о необходимости так называемых превентивных ядерных ударов стран НАТО по России, это «категорически недопустимо», заявил Воронцов.