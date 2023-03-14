Мир 14 марта 2023, 05:05 «Установка на геноцид». Мэр Донецка рассказал об обстреливающих только мирных жителей подразделениях ВСУ Кулемзин: у Киева есть подразделения, которые занимаются только обстрелами мирных жителей РИА «Новости»

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У Киева имеется установка на геноцид мирного населения Донбасса. Также у него есть артиллерийские подразделения, занимающиеся только обстрелами жилых районов. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в разговоре с РИА «Новости».

«Мое личное мнение, что у украинцев есть четкая установка на геноцид местного населения», — сказал Кулемзин.

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В качестве доказательства мэр Донецка привел тот факт, что в ходе наступления ВС России на позиции националистов киевская артиллерия ведет огонь по мирным кварталам, вместо обстрела военных. Это, как заметил Кулемзин, с точки зрения ведения боевых действий никакой пользы не несет.

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«Наши войска давят группировки боевиков на всей протяженности фронта <…>. В этот момент украинская артиллерия должна, очевидно, защищая свои позиции, обстреливать позиции наших штурмующих подразделений. Вместо этого она стреляет по городу», — сказал мэр Донецка.

Поэтому, по его словам, возникает устойчивое мнение, будто существуют «некие карательные отряды на Украине», занимающиеся геноцидом мирных городов. Также Кулемзин добавил, что зачастую обстрелы Донецка киевскими силовиками носят хаотичный характер.

ВСУ не перестают наносить удары из тяжелых вооружений по мирным людям, а президент Украины Владимир Зеленский продолжает выпрашивать у Запада вооружение для этого, отметил также военный аналитик Михаил Онуфриенко. Одновременно российские военные идут к выполнению целей, намеченных в рамках проведения спецоперации, освобождая один населенный пункт за другим.