Цены на топливо в США установили новый рекорд

Стоимость автомобильного топлива в США снова пошла вверх, установив новый рекорд. Галлон бензина американскому водителю в среднем обойдется в 4,45 доллара (около 76,7 рубля за литр). Это следует из данных Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей цены на заправках.

Самые высокие цены на топливо зафиксировали в штатах Вашингтон, Орегон, Невада, Калифорния, Аризона, Нью-Йорк и Аляска. Там за галлон бензина с водителей просят 5,9 доллара (101,69 рубля).

Таких цен на топливо в США не было за всю историю. Повышение происходит на фоне роста мировых цен на нефть.

Как напомнило ИА Nation News, в начале марта президент США Джо Байден пообещал, что в течение полугода ежедневно на внутренний рынок будут отправлять один миллион баррелей нефти. Всего планируется изъять более 180 миллионов «бочек, что станет самым крупным опустошением хранилищ за всю историю».