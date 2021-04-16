Бывшему вице-президенту США установили кардиостимулятор

Бывшему вице-президенту США Майклу Пенсу сделали операцию на сердце. Ему поставили кардиостимулятор.

Врачи обнаружили у 61-летнего политика замедленное сердцебиение в течение последних двух недель. Об этом сообщил FOX News. Врачам пришлось установить ему кардиостимулятор.

«Моя семья была поистине благословлена работой этих преданных своему делу медицинских работников», — сказал Пенс изданию.

К своим повседневным делам бывший вице-президент может вернуться через несколько дней.

Проблемы с сердцем у Пенса впервые обнаружили в 2016 году.

Майкл Пенс занимал пост вице-премьера США при администрации Дональда Трампа с 2017 по январь 2021 года. С 2013 по 2017 год был губернатором штата Индиана. Сейчас Пенс возглавил политическую пропагандистскую группу «Продвижение американской свободы».

Бывшего губернатора Индианы считают потенциальным кандидатом на пост президента от республиканцев в 2024 году. При этом Пенс еще не сказал, намерен ли он баллотироваться на этот пост.