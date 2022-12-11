Мир 11 декабря 2022, 16:37 Усталость от украинских беженцев заметили в Европе The Financial Times сообщила об усталости Европы от беженцев с Украины РИА «Новости»

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Европейские страны устали от непрерывных волн украинских беженцев и в ближайшие время введут новое законодательство, ограничивающее незаконную миграцию. Об этом сообщила газета The Financial Times.

Авторы статьи отметили, что количество украинских беженцев в странах Европы поражает. С начала 2022 года власти ЕС зарегистрировали свыше 4,4 миллиона заявок на временную защиту в Евросоюзе. Несколько сотен тысяч уже вернулись домой.

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Италия идет в фарватере ЕС в разработке нового законодательства, которое ограничит возможность притока новых переселенцев.

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«После начала специальной операции России многие страны Европы дружелюбно отнеслись к украинцам, однако отношение поменялось из-за сокращения бюджетов стран и сильно выросшей инфляции», — добавили в материале.

Ранее сообщалось, что в Гамбурге беженцев с Украины из-за нехватки мест в городских приютах и общежитиях разместят в передвижных контейнерах.

Жители Польши относятся к приехавшим из соседней страны еще более холодно, называя украинских беженцев причиной резкого роста бедности.