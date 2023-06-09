Мир 09 июня 2023, 02:51 «Усталость от солидарности». Украинским беженцам сообщили неприятную новость в Европе AP News: некоторые страны ЕС испытывают усталость от солидарности с украинскими беженцами РИА «Новости»

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Издание AP News сообщило об усталости некоторых стран Евросоюза от украинских беженцев. Агентство привело слова комиссара ЕС по внутренним делам Илвы Йоханссон, сообщившей об этой проблеме.

Как отметила еврокомиссар, такие сведения есть в специальном отчете, несмотря на то, что поддержка четырех миллионов украинских беженцев остается неизменной.

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«В специальном отчете говорится, что-то, что мы могли бы назвать „усталостью от солидарности“, начинает проявляться в некоторых государствах-членах», — сказала Йоханссон.

Специальный советник Евросоюза по делам Украины Лодейвик Ашер пояснил, что больше всего в принимающих странах пострадали семьи с низкими и средними доходами. Причина — кризис стоимости проживания.

Ранее СМИ сообщили, что группа из нескольких десятков украинских беженцев с цыганскими корнями «захватили» польский город Красныстав и держат в страхе его жителей. Властям из-за этого пришлось усилить контроль за приехавшими.