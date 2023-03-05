05 марта 2023, 18:43
Усталость от поражений сочли возможной причиной прекращения западной помощи ВСУ
Washington Times: Запад прекратит помогать Украине из-за усталости от поражений на фронте
Постоянные неудачи украинской армии на фронте могут стать одной из причин отказа Запада от военной помощи боевикам. К такому выводу пришел обозреватель The Washington Times Майкл Маккена.
Он подчеркнул, что, несмотря на западную поддержку, ВСУ не добьются победы. Для США это должно стать знаком: от вооруженного противостояния пора переходить к переговорному процессу.
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Аналитик также обратил внимание на невнятность политики Джо Байдена по украинскому вопросу, сравнив позицию американских властей с ожиданием счастливого конца, как в диснеевской сказке.
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«Неспособность администрации объяснить конечную цель и план действий серьезно настораживает», — подчеркнул автор статьи.
США уже признали успех российских сил в Артемовске. Эксперты американского Института изучения войны отметили, что российские военнослужащие получили позиционное преимущество над подразделениями украинских боевиков.
США
Украина
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