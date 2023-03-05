Мир 05 марта 2023, 18:43 Усталость от поражений сочли возможной причиной прекращения западной помощи ВСУ Washington Times: Запад прекратит помогать Украине из-за усталости от поражений на фронте U.S. Department of Defense

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Постоянные неудачи украинской армии на фронте могут стать одной из причин отказа Запада от военной помощи боевикам. К такому выводу пришел обозреватель The Washington Times Майкл Маккена.

Он подчеркнул, что, несмотря на западную поддержку, ВСУ не добьются победы. Для США это должно стать знаком: от вооруженного противостояния пора переходить к переговорному процессу.

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Аналитик также обратил внимание на невнятность политики Джо Байдена по украинскому вопросу, сравнив позицию американских властей с ожиданием счастливого конца, как в диснеевской сказке.

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«Неспособность администрации объяснить конечную цель и план действий серьезно настораживает», — подчеркнул автор статьи.

США уже признали успех российских сил в Артемовске. Эксперты американского Института изучения войны отметили, что российские военнослужащие получили позиционное преимущество над подразделениями украинских боевиков.