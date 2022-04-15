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    15 апреля 2022, 09:53

    «Устали от гегемонии». Депутат призвал создать антинатовскую коалицию

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал создать антинатовскую коалицию

    Екатерина Виславская

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил создать Международную антинатовскую коалицию. Он считает, что в нее могли бы вступить Индия и Китай, сообщило РИА «Новости».

    Парламентарий заявил, что альянс создал на Украине плацдарм для нападения на Россию. Тем самым он перешел границы дозволенного. В составе новой антинатовской коалиции он видит участников Организации Договора о коллективной безопасности (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан — прим. ред.), а также Индию и Китай. Михаил Шеремет заметил, что у России намного больше друзей, чем думают на Западе.

    «У нас много дружественных стран, которые устали от гегемонии НАТО», — сказал он.

    «Устали от гегемонии». Депутат призвал создать антинатовскую коалицию | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости»

    В апреле стало известно о планах Швеции и Финляндии на фоне событий на Украине подать заявку на вступление в НАТО. В Европе посчитали, что это создает угрозу для стран Прибалтики, а в России заявили, что расширение альянса отразится на экономической, политической, военной, туристической и культурной жизни этих двух стран.

    Кроме того, стало известно, что Япония получила приглашение вступить в другой оборонный альянс, AUKUS, созданный американцами. Сейчас в нем состоят США, Великобритания и Австралия. Эксперты видят в этом угрозу для Китая и России.