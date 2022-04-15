«Устали от гегемонии». Депутат призвал создать антинатовскую коалицию

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил создать Международную антинатовскую коалицию. Он считает, что в нее могли бы вступить Индия и Китай, сообщило РИА «Новости».

Парламентарий заявил, что альянс создал на Украине плацдарм для нападения на Россию. Тем самым он перешел границы дозволенного. В составе новой антинатовской коалиции он видит участников Организации Договора о коллективной безопасности (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан — прим. ред.), а также Индию и Китай. Михаил Шеремет заметил, что у России намного больше друзей, чем думают на Западе.

«У нас много дружественных стран, которые устали от гегемонии НАТО», — сказал он.

Источник фото: РИА «Новости»

В апреле стало известно о планах Швеции и Финляндии на фоне событий на Украине подать заявку на вступление в НАТО. В Европе посчитали, что это создает угрозу для стран Прибалтики, а в России заявили, что расширение альянса отразится на экономической, политической, военной, туристической и культурной жизни этих двух стран.

Кроме того, стало известно, что Япония получила приглашение вступить в другой оборонный альянс, AUKUS, созданный американцами. Сейчас в нем состоят США, Великобритания и Австралия. Эксперты видят в этом угрозу для Китая и России.