Мир 21 декабря 2023, 09:54 Устали и критикуют Зеленского. Бойцы ВСУ стали бояться наступления зимы ZDF: бойцы ВСУ устали и боятся наступления зимы РИА «Новости»

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Украинцы, включая бойцов ВСУ, устали от конфликта. Они опасаются прихода холодной зимы. Об этом в эфире немецкого телеканала ZDF заявила журналистка Алиса Юнг.

«Не хватает боеприпасов, не хватает солдат. Многие просто устали <…>. Жалобы становятся все громче, люди критикуют Зеленского», — пояснила она.

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По словам корреспондента, доверие к президенту Украины и к правительству стремительно падает. Он подчеркнула, что население также обеспокоено разрушением энергетической инфраструктуры.

Украинцы помнят, как было в прошлом году, когда из-за ударов ВС России по инфраструктуре в домах было очень холодно, добавила Юнг. Журналистка подчеркнула, что из-за отсутствия помощи со стороны США и ЕС люди потеряли оптимизм.

Ранее колумнист Bloomberg предсказал Украине «скверный» 2024 год. Он считает, что Киеву на фоне ухудшения экономической ситуации и отсутствия помощи западных союзников предстоит сложная задача — удержаться.