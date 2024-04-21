Мир 21 апреля 2024, 03:39 «Успокаивал и помогал греть руки». Китаянка поделилась впечатлениями от поездки в Россию Туристка из Китая отметила отзывчивость и добросердечие россиян РИА «Новости»

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Китайская туристка побывала в России, а потом поделилась своими впечатлениями в социальной сети WeChat. Девушка отметила укоренившуюся симпатию россиян к китайцам.

Девушка рассказала о первых впечатлениях, когда она столкнулась с проблемой оплаты такси картой, которая не работала в России. Наличных у туристки не оказалось, и несмотря на языковой барьер, таксист понял пассажирку и помог ей найти банкомат, принимающий ее карту. Таксисту пришлось объездить несколько отделений банков.

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«Все это время водитель, невзирая на снег и дождь, оставался со мной: для входа во множество местных банковских отделений нужно провести по считывателю российской картой. Он постоянно меня успокаивал и помогал греть руки», — рассказала китаянка.

Девушка чувствовала себя виноватой и заплатила таксисту в два раза больше. Однако позже обнаружила, что водитель вернул ей половину суммы, что ее глубоко растрогало.

«Мне кажется, тут дело в добром, человеческом отношении: симпатия к китайцам действительно глубоко укоренилась [в России]», — поделились китаянка.

Корпорация Apple убрала из своего магазина приложений App Store в Китае Telegram, сервисы WhatsApp*, Thread* и Signal. В компании заявили, что таким было требование властей КНР.

* Платформы WhatsApp и Thread принадлежат компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.