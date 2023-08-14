14 августа 2023, 03:59
Успехи российской армии под Харьковом привели ВСУ в ужас
Hill: наступление российской армии под Харьковом стало проблемой для ВСУ
Успешное продвижение российской армии под Харьковом стало для киевского руководства неприятным сюрпризом, особенно на фоне полного отсутствия успехов ВСУ. Об этом в интервью The Hill заявил американский полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.
Он отметил, что переход под контроль ВС РФ харьковских территорий станет серьезной проблемой для ВСУ и приведет в гнев западных соратников Украины.
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«Если Россия добьется здесь успеха, это будет важным событием. Это будет крупнейший провал на фоне застрявшего контрнаступления украинских сил», — подчеркнул полковник.
Российские военные продолжают наступление на Купянском направлении. Ранее стало известно, что штурмовики захватили два опорных пункта и три наблюдательных поста ВСУ. Местные власти объявили эвакуацию населения в Купянском районе: с 9 августа оттуда вывезли чуть более 200 человек.
США
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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