Успехи и неудачи миллиардеров. Forbes подвел итоги года для богатейших людей мира

Одним из главных неудачников рейтинга назван самый богатый человек мира Джефф Безос. В течение года он трижды уступал лидерство и потерял немало капитала из-за развода. Его состояние оценивают в 109,7 миллиарда долларов, за год Безос потерял более 13 миллиардов.

Кроме основателя Amazon, в списке неудачников второй самый богатый человек Индии Азим Премджи. Он попал в этот рейтинг после того, как передал 7,5 миллиарда долларов своему благотворительному фонду. В рейтинг попали также другой индийский миллиардер Субхаш Чандра, потерявший деньги за связи с компанией, проверявшейся на мошенничество, генеральный директор Uber Трэвис Каланик, сопредседатель Smart Commerce Group Янь Чжи.

В то же время в журнале отметили, что уходящий год был отличным для миллиардеров. В целом, богатейшие люди продолжили богатеть. Больше всего в этом смысле прибавил глава французской LVMH, владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy, Бернар Арно. Его состояние увеличилось на 40 миллиардов долларов.

Доходным 2019-й стал для главы Facebook Марка Цукерберга, он разбогател на 22 миллиарда долларов. Владелец бренда Zara Амансио Ортега прибавил к своему состоянию 17,3 миллиарда. Год был успешным также для бывшего гендиректора Microsoft Стива Балмера и индийского бизнесмена Мукеша Амбани.