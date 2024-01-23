Мир 23 января 2024, 11:58 Успех России в Авдеевке заставил Европу паниковать, а США искать новый подход к конфликту Weapons and Strategy: давление ВС России на Украину вызвало панику в Европе РИА «Новости»

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Продвижение армии России в Авдеевке заставило президента Владимира Зеленского задуматься о кадровых перестановках, Евросоюз впасть в панику, а США начать поиск нового подхода к кампании. Бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен заявил об этом в колонке для Weapons and Strategy.

Российские подразделения, по его информации, разрушили многочисленные траншеи и укрепления Вооруженных сил Украины на юге Авдеевки и существенно продвинулись. На фоне больших потерь своей армии Владимир Зеленский решил заменить Валерия Залужного на посту главкома ВСУ Кириллом Будановым, который возглавил военную разведку. Стивен Брайен заявил, что тревога распространилась за пределами поля боя.

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«Европейские и американские союзники <…> понимают, что Украина не сможет противостоять российскому военному давлению. Именно поэтому Европа сейчас в панике, а Вашингтон ищет новую политику», — сказал он.

По словам автора статьи, Европе не на что опереться, поскольку ее безопасность сильно зависит от Соединенных Штатов. Страны ЕС долгие годы занимались развитием социальной сферы, пренебрегая обороной. Стивен Брайен предупредил, что американцы не смогут им помочь, даже если захотят, так как сами остались без арсенала — передали большое количество вооружений Украине.

Возродить европейскую военную промышленность призвал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщил RT. Он выступил против мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной.