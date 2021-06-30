Усомнившийся в версии чешских властей о взрывах во Врбетице генпрокурор покинул пост

Павел Земан покинул пост генпрокурора Чехии. Об отставке он объявил еще в мае, это было связано в том числе с разногласиями по скандальному делу о взрывах во Врбетице, сообщило РИА «Новости».

Земан заявлял, что взрывы на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году нельзя рассматривать как уголовное преступление и трактовать как теракт, поскольку это нанесло ущерб конституционному устройству или обороноспособности республики. Он также не исключал прекращения дела, если не получится найти и допросить обвиняемых. Однако такая позиция не устроила главу Минюста Чехии Марию Бенешову. Она заявляла, что Земан, имеющий доступ к материалам дела, не имеет права высказываться о нем.

Власти Чехии в апреле заподозрили спецслужбы РФ к причастности ко взрывам, прогремевшим семь лет назад на складах боеприпасов во Врбетице. В связи с этим из страны выслали 18 российских дипломатов. Россия назвала эти обвинения абсурдными и голословными, ответно выслав из Москвы 20 сотрудников чешского посольства.

Чешские власти ранее потребовали от России 25,5 миллиона евро в качестве компенсации за ущерб от взрывов во Врбетице. Однако никаких доказательств о причастности России к случившемуся в Чехии так и не представили. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с этим, что власти Чехии ведут себя как вымогатели.