Условный срок может стать реальным. Чем грозит аравийской принцессе приговор французского суда?

Принцессу Саудовской Аравии заочно осудили во Франции за то, что она приказала своему охраннику избить рабочего. У мужчины отняли телефон, а затем заставили целовать ноги Хассу бинт Салман лишь за то, что он случайно сфотографировал ее отражение.

Принцессу заочно приговорили к условному заключению сроком на 10 месяцев, а также обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч евро. О том, какие последствия ожидают девушку, если она откажется выполнять требования суда, рассказал «360» эксперт в области международного права Глеб Богуш.

«Есть решение суда. В данном случае как его можно исполнить? Можно исполнить либо с согласия саудовских властей, либо с согласия самой этой принцессы, если она, условно говоря, выплатит эту сумму. Если она ее не выплатит, соответственно у не будут проблемы. Это могут быть взыскания, может быть арестовано имущество, если оно есть. Здесь могут быть разные сюжеты», — рассказал он во время беседы.

Богуштакже отметил, что в Саудовской Аравии Франция не может принудительно исполнить решение суда без согласия власти страны. Однако, принцессе проще согласиться с решением суда и оплатить штраф. В противном случае ее могут ждать более серьезные последствия, чем конфискация имущества.

«В случае, если она не будет выплачивать штраф, условное наказание может стать не условным. Соответственно, она может быть подвергнута реальному наказанию», — сказал эксперт.

Суд признал принцессу Саудовской Аравии Хассу бинт Салман причастной к нападению на французского рабочего Ашрафа Ида, которое было совершено в сентябре 2016 года. Мужчина делал фотографии французских апартаментов королевской семьи, в которых должен был делать ремонт.

На одном из снимков он случайно заснял отражение принцессы. За это она приказала своему охраннику избить рабочего, отнять у него телефон, а затем — целовать ей ноги в качестве извинения.