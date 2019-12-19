Условный срок и общественные работы. Угрожавшего Грете Тунберг и ее матери наказали

Житель Спаррехольма присылал письма с угрозами в марте и апреле 2019 года. В тексте он оскорблял Эрнман и ее дочь, использовал нецензурную лексику, а также упоминал о физической расправе. В числе прочего, он грозился изнасиловать Грету Тунберг, натравить на девочку питбультерьеров, расстрелять из снайперской винтовки.

Он собирался убить и ее мать, если та не даст гарантий выступлений дочери в поддержку полетов на самолетах. Мужчина сообщал многие подробности из жизни семьи Греты и указывал, что за ними постоянно следит мотоциклетная банда.

Малена Эрнман первой открыла письма с угрозами, хотя их копии получили все члены семьи. Последующие конверты женщина передавала в полицию, даже не открывая. Во время допроса угрожавший признался, что отправлял послания. По его мнению, о Грете Тунберг слишком уж часто писали и говорили СМИ. Мужчина утверждает, что его угрозы — пустые слова. Просто он хотел запугать девочку и ее близких.

Суд оценил поступок жителя Спаррехольма как незаконные угрозы и вынес приговор. Малена Эрнман отказалась комментировать инцидент, отметило издание.