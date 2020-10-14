Ким Чен Ыну не понравились условия жизни шахтеров

Ким Чен Ын велел обеспечить питанием и предметами первой необходимости всех пострадавших от наводнения. Также он похвалил ремонт сооружения и отметил, что «чувствуется аккуратное и искреннее отношение к работе».

В результате тайфуна пострадали около двух тысяч жилых домов.