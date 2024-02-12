Мир 12 февраля 2024, 13:37 Условия визита Путина в Ереван назвали в Кремле Песков: перед визитом Путина в Ереван потребуются гарантии армянской стороны РИА «Новости»

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Перед вероятным визитом президента России Владимира Путина в Ереван российская сторона запросит у армянских партнеров определенные гарантии в связи с присоединением страны к протоколу Международного уголовного суда. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как мы уже говорили, связанная с присоединением Армении к международному статуту новая реальность не могла не иметь негативного воздействия на наши двусторонние отношения. В этой ситуации важно получить от наших армянских партнеров определенные заверения», — сказал он.

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Песков отметил, что Россия настроена решать все вопросы между странами в рамках двустороннего диалога.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что Путин не нуждается в его советах относительно приезда в республику. При этом он отметил, что вопрос о задержании российского лидера не входит в сферу его полномочий.