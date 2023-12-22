Мир 22 декабря 2023, 20:12 Условия содержания арестованного в Финляндии Тордена проверят дипломаты Посольство России: арестованному в Финляндии Тордену оказывают содействие Хельсинки, Финляндия / РИА «Новости»

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Дипломаты получили возможность посетить арестованного в Финляндии россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского). Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на заявление посольства России в скандинавской стране.

«Посольство в рамках своей компетенции оказывает Тордену необходимое содействие, направленное на обеспечение его законных прав и интересов», — заявили в российской дипмиссии.

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Представители посольства взяли под контроль условия содержания россиянина, а также поддерживают связь с его адвокатами. В диппредставительстве пока не стали комментировать ход расследования, касающегося Тордена. Финская сторона еще не выдвинула россиянину обвинения.

Первое заседание суда в Хельсинки состоялось 18 декабря. По его итогам Тордена отправили под стражу в тюрьму города Вантаа. Финские правоохранители требовали ареста россиянина за якобы совершенные им военные поступления на Украине. Известно, что украинские власти просили выдать Тордена, но финская сторона отказала в экстрадиции.