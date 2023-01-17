Мир 17 января 2023, 21:25 Условия серьезного рассмотрения переговоров назвали на Украине Пресс-секретарь Зеленского: переговоры с РФ возможны на принципах международного права РИА «Новости»

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Украина не против диалога с Россией, если он будет основан на универсальных принципах международного права. Об этом рассказал пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров в интервью изданию «Факты».

Украина, по его словам, «не отказывается от переговоров».

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«Но Украина говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов», — сказал Никифоров.

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Он отметил, что речь идет об универсальных принципах, среди которых уважение к Уставу ООН, к территориальной целостности и суверенитету Украины, а также принцип верховенства права, компенсации ущерба и гарантий того, что подобный конфликт в будущем не произойдет.

«Если переговоры будут базироваться на этих принципах, Украина, я думаю, рассмотрит возможность таких переговоров очень и очень серьезно», — сказал Никифоров.

Авторы китайского издания Global Times в своем материале заявили, что масштабные военные поставки НАТО для ВСУ серьезно уменьшают вероятность мирных переговоров с Россией.

Агрессивная позиция альянса в вопросах поставок вооружений Киеву все дальше уводит стороны от начала мирного процесса по урегулированию конфликта, отметил один из профессоров Центра изучения России в шанхайском Восточнокитайском педагогическом университете Цуй Хэн.