Условия поставки танков Украине озвучили в США | 360°

Мир 05 октября 2022, 17:42 Поделиться Telegram

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Viber Условия поставки танков Украине озвучили в США

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Заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер заявила, что поставка современных западных танков Украине возможна при определенных условиях. Об этом написало РИА ФАН.

По словам Купер, перед поставкой танков необходимо убедиться в наличии у Украины мощностей для их обслуживания и содержания.

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«США работали с союзниками, чтобы предоставить Украине тысячу танков и единиц бронетехники», - добавила она.

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