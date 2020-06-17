Условия отмены обсервации для приезжих назвали в Калининграде
Гостям Калининградской области после 22 июня не придется находиться две недели в обсерваторе, если они оплатят отель на две и более ночи. Об этом сообщил RT со ссылкой на губернатора Антона Алиханова.
Он написал в Instagram, что «будет разрешено прибытие без обязательной обсервации граждан, которые оплатили пребывание в отелях региона (не менее двух ночей)».
Также Алиханов уточнил, что решается вопрос о необходимости справок об отсутствии коронавируса.