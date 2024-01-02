Мир 02 января 2024, 20:59 Условия освобождения израильских пленных озвучили в ХАМАС ХАМАС освободит израильских заложников только на своих условиях РИА «Новости»

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ХАМАС остается хозяином в секторе Газа, а израильских заложников освободят только на условиях палестинцев. С таким заявлением выступил глава политбюро движения Исмаил Хания. Его слова привел телеканал .

«С нашими лидерами сопротивления все в порядке, и они с полной отдачей выполняют свои обязанности на местах», — добавил Хания.

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Глава ХАМАС выразил уверенность, что агрессия Израиля, которая длится уже 88 дней, прекратится благодаря стойкости палестинского народа.

Во вторник, 2 января, взрыв прогремел в южном пригороде Бейрута. Эта территория находится под контролем ливанской группировки «Хезболла». Взрыв на опорном пункте группировки произошел в результате удара израильского беспилотника. В результате погибли четыре человека. По данным источников телеканала Al Arabiya, среди погибших — замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и два его соратника.