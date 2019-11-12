Вице-премьер Украины назвал условия нормализации отношений с Россией

По его словам, прежде всего нужно вести подсчеты для того, чтобы понимать какую сумму компенсации должна выплатить российская сторона. Дмитрий Кулеба заявил, что с территории самопровозглашенных республик распилили и вывезли заводы. Кроме того, там затопили шахты. Нужно посмотреть на ситуацию с экологией,и,если там есть проблемы, то это тоже нужно включить в итоговый счет.

В украинском правительстве призвали научиться жить рядом с Россией Подробнее

«Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма», — заявил Дмитрий Кулеба. При этом представитель украинского правительства подчеркнул, что выступает за завершение войны с Россией, но делать это по принципу «взяли и забыли» Киев точно не будет.

Ситуацию с Крымом украинский политик сравнил с прибалтийскими республиками, чье вхождение в состав СССР не признавали на Западе. При этом такое положение вещей не мешало Европе и США сотрудничать с Москвой.

Он пояснил, что сейчас ситуация точно такая же. Запад не признает Крым российским, но при этом продолжает вести дела с Москвой.

«Я глубоко убежден, что война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Война началась с Крыма — война Крымом и закончится», — подчеркнул Кулеба уточнив, что под военными действиями имеет в виду исключительно политико-экономические пути.

По словам украинского премьера возвращение Крыма в состав Украины произойдет в момент максимального ослабления России, когда полуостров просто выскользнет из ее рук.

Ранее Дмитрий Кулеба заявлял, что Украине нужно научиться жить рядом с Россией, при это он отметил, что Москва останется врагом Киева и никаких предпосылок для изменения отношений он не видит. По его словам, Украине нужно действовать прагматично и исходить исключительно из собственных интересов и продолжать сближение с западными странами.