Мир 02 февраля 2024, 09:29 Условия мирных переговоров с Украиной раскрыли в Херсонской области Сальдо: мирные переговоры с Украиной возможны только на условиях России РИА «Новости»

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Мирные переговоры с Украиной возможны исключительно на условиях России. Об этом РИА «Новости» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Могу лишь озвучить собственную позицию, она совпадает с позицией руководства России. Диалог всегда возможен, однако переговоры должны стать переговорами, а не ультиматумами. Мы открыты к переговорам на наших условиях», — сказал он.

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Сальдо предложил подождать, какие условия способна предложить украинская сторона.

«Но вести переговоры с преступниками просто для того, чтобы дать им передышку, думаю, не нужно», — добавил глава Херсонской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна всегда открыта к диалогу по урегулированию украинского конфликта, но при этом настроена добиться собственных целей продолжением специальной операции.

Ранее западные СМИ сообщили, что по неофициальным каналам Россия подала сигнал о намерении провести переговоры по Украине.