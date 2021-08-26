Условия для российских журналистов в Британии назвали ужасными

Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал ужасными условия для работы и проживания аккредитованных российских журналистов в Соединенном Королевстве. Он отметил, что Лондон год назад отказал в продлении визы российскому журналисту и его семье. Причем их паспорта власти рассматривали полтора года.

Об этом Келин заявил в интервью программе HARDtalk на телеканале British Broadcasting Co («Би-би-си»).

«Я хочу сказать, что условия для наших журналистов здесь ужасные. Они не могут присутствовать на многих мероприятиях, они не могут открыть счета в банках, потому что банкам даны такие инструкции», — заявил посол.

Келин подчеркнул, что решение не продлевать визу журналисту «Би-би-си» Саре Рейнсфорд было принято в ответ на обращение с российским журналистом и его близкими.

«Они не могли уехать, так как у них не было паспортов, и они не могли остаться, потому что у них не было визы», — пояснил посол.

Саре Рейнсфорд было отказано в продлении визы во второй декаде августа. До конца месяца она должна покинуть Россию.