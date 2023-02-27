Мир 27 февраля 2023, 19:01 Условия для разрешения реэкспорта оружия Украине назвали в Швейцарии Глава МИД Швейцарии Кассис не исключил реэкспорт оружия на Украину U.S. Department of Defense

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Власти Швейцарии могут начать поставки военной техники Украине, если парламент внесет поправки в законодательство, разрешив экспорт вооружения в другие страны. Об этом на брифинге заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис, сообщило РИА «Новости».

Парламент, по словам Кассиса, начал изучать вероятность внесения изменений в соответствующее законодательство.

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«Нам необходима правовая основа, которая позволит правительству действовать в процессе реэкспорта», — сказал он.

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Глава ведомства отметил, что кабинет министров очень внимательно следит за развитием ситуации на Украине.

Агентство Reuters сообщало, что Швейцария готова отказаться от нейтралитета ради возможности начала военных поставок украинским военным. Глава Свободной демократической партии страны Тьерри Буркарт напоминал, что Швейцария продолжает оставаться частью западного мира.

Профессор Владимир Винокуров объяснял «360», что в случае внесения поправок в законодательство Швейцария сможет свободно закупать и перепродавать оружие любым странам.