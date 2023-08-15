Мир 15 августа 2023, 18:15 Условием вступления Украины в НАТО назвали уступку территорий Представитель НАТО Йенсен допустил вступление Украины после уступки территорий РИА «Новости»

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Украина станет членом НАТО, если согласится на уступку своих территорий, которые достались России. Как сообщила газета Verdens Gang, с таким заявлением на панельных дебатах выступил начальник штаба генерального секретаря альянса в Брюсселе Стиан Йенсен.

Он подчеркнул, что это только идея, которую необходимо вынести на обсуждение.

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«Я полагаю, что одним из решений может быть то, что Украина откажется от территорий и и получит взамен членство в НАТО, — заявил Йенсен.

Представитель альянса добавил, что говорит о ситуации, когда боевые действия закончатся и наступит время принятия решений об обеспечении дальнейшей безопасности Украины.

Йенсен добавил, что окончательное решение по этому предложению останется за властями страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно указывал, что условием для начала мирных переговоров должно стать принятие Украиной сложившихся условий. В частности признание новых территорий и Крыма. Песков отметил, что без этого шага перевести диалог в мирное русло невозможно.