Мир 08 мая 2023, 18:49 Условием контрнаступления ВСУ назвали ликвидацию ЧВК «Вагнер» Пригожин объяснил важность ЧВК «Вагнер» для предотвращения контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

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Бойцы частной военной компании «Вагнер», действующие в Артемовске (украинское название — Бахмут), стали главным препятствием для контрнаступления украинских сил. Об этом заявил российский предприниматель Евгений Пригожин. Его слова привела пресс-служба бизнесмена.

Пригожин пояснил, что атака ВСУ может начаться после полной ликвидации ЧВК, для чего бойцов затянули в Артемовск.

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«ВСУ начнут контрнаступление, ликвидировав ЧВК „Вагнер“. Для этого надо ее втянуть в Артемовск, обрезать фланги и дальше двигаться», — заявил он.

По словам предпринимателя, чтобы этого не произошло, российских бойцов нужно обеспечить большим количеством боеприпасов и вооружения, чтобы они выровняли линию фронта после освобождения города.

Тем самым они смогут встречать войска противника с укрепленных позиций и оказать полную поддержку российской армии.

При этом Пригожин подчеркнул, что затягивание освобождения Артемовска от вражеских сил на контрнаступлении не скажется. ВСУ все равно перейдут в атаку, но уже на других направлениях.

В минувшее воскресенье, 7 мая, Пригожин заявил, что бойцы частной военной компании «Вагнер» продвинулись в Артемовске на 280 метров в разных направлениях. Он подчеркнул, что при получении необходимого количества снарядов группировка сможет продолжить боевые действия и действовать так, как считает необходимым.