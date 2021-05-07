Условием досрочных выборов в Белоруссии стали такие же в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов будет объявить в стране досрочные президентские выборы в тот же день, как это сделают в США. Об этом сообщило БелТА.

Белорусский лидер заявил, что как только в Соединенных Штатах объявят о досрочных выборах президента, он сразу же назначит их на тот же день в своей стране. По словам Лукашенко, он готов к досрочным выборам.

«Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами», — сказал Лукашенко.

Глава республики напомнил, что на американских выборах в прошлом году люди голосовали по почте.

«Бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны», — сказал Лукашенко.

По его мнению, тогда о действующего президента США вытерли ноги.

«Они до сих пор ему в этом Twitter не дают слова сказать», — отметил белорусский лидер.

Администрация Twitter ранее заблокировала аккаунт, который был создан для публикаций с сайта Трампа. Бывшего хозяина Белого дома заблокировали в Twitter в прошлом году, обвинив в подстрекательстве к беспорядкам.