Мир 31 июля 2023, 09:01 Условие вывода российского ТЯО с территории Белоруссии назвали в МИД МИД: вывод ТЯО из Белоруссии возможен при условии отказа США и НАТО от курса против РФ РИА «Новости»

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Вопрос о гипотетическом выводе российского тактического ядерного оружия с территории Белоруссии можно будет обсуждать только при условии, что США и НАТО откажутся от своего деструктивного курса, заявил РИА «Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Еще одним условием, по его словам, должен быть вывод американского ядерного оружия из Европы.

Полищук напомнил, что российское ТЯО разместили в Белоруссии в ответ на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и США. Кроме того, учитывались глобальные изменения в ключевых областях европейской безопасности.

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Это стало вынужденным решением, цель которого — обеспечение безопасности Союзного государства, добавил дипломат.

Договоренности о переброске ТЯО в Белоруссию стороны достигли в начале 2023 года. Президент РФ Владимир Путин, комментируя эту меру, указывал, что Россия не нарушает никакие международные обязательства.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что российское тактическое оружие втрое мощнее бомб, которые Штаты сбросили на Хиросиму и Нагасаки.