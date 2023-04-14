Мир 14 апреля 2023, 10:06 Условие присоединения Украины к НАТО озвучили в Венгрии «Известия»: Венгрия одобрит вступление Украины в НАТО в случае признания прав меньшинств РИА «Новости»

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Венгерское правительство одобрит вероятное присоединение Украины к НАТО, если украинские власти официально признают права венгерского меньшинства на западе страны. Об этом сообщила газета «Известия».

Правительство Венгрии озвучило свои требования на встрече глав МИД стран альянса, на котором от Украины присутствовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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«Если Украина признает и восстановит права венгерского меньшинства, то мы признаем ее интеграционные устремления», — заявили в кабмине.

Кроме того, на саммите глав МИД НАТО обсуждали возможность предоставления Украине дорожной карты для вступления в альянс. Против этого решения выступили США, Германия и Венгрия.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом альянса, но в отдаленном будущем. По его словам, сначала необходимо дождаться завершения конфликта и усиления ее армии.