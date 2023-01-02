Мир 02 января 2023, 09:45 Условие прекращения финансирования Украины назвали в США Бывший советник Буша: без успехов на фронте Запад перестанет спонсировать Украину РИА «Новости»

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Западные страны прекратят финансировать Украину, если она не сможет добиться существенных успехов в боевых действиях. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил бывший советник экс-президента США Джорджа Буша по вопросам национальной безопасности Майкл Аллен.

«Зеленский прекрасно осознает необходимость продолжать давить на педаль газа и форсировать военные успехи. Иначе Запад перестанет оказывать Украине помощь», — сказал он.

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Аллен отметил, что на данный момент обстановка сложилась таким образом, что ни одна из сторон не хочет пойти на компромиссы.

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«Как мне кажется, Зеленский сделает сигнал Европе, что в итоге он придет к мирным переговорам с Россией. Он захочет избежать критики из-за намеренного затягивания конфликта», — заключил бывший советник Буша.

Ранее американские СМИ предположили, что НАТО может заставить Зеленского пойти на мирные переговоры с Россией из-за экономической нецелесообразности поддержки ВСУ.

При этом генсек Альянса Йенс Столтенберг ранее призвал западные страны готовиться к затягиванию нынешней ситуации на Украине.