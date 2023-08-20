Мир 20 августа 2023, 17:58 Условие победы Украины в конфликте с Россией озвучили в Германии Die Welt: для победы в конфликте Украина должна мобилизовать три миллиона человек РИА «Новости»

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Украина должна мобилизовать не менее трех миллионов граждан для победы в текущем военном конфликте с Россией. О таком условии заявили немецкие журналисты в статье для издания Die Welt.

В материале уточнили, что, несмотря на сокращение, численность населения Украины составила 30 миллионов человек.

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«Поэтому общая численность вооруженных сил может достигать трех миллионов»,— объяснили авторы материала.

По их мнению, выполнение такого шага якобы обеспечит киевскому режиму победу.

Американский обозреватель Дэниел Дэвис отмечал, что у украинского руководства практически не осталось шансов победить. Журналист объяснил это провалом контрнаступления, разочарованием Запада и большими потерями ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении до 15 ноября военного положения и мобилизации в стране. Серьезное ужесточение призыва в республике началось 1 июня. Теперь мобилизации подлежат граждане до 60 лет и ограниченно годные к военной службе.