Мир 01 августа 2023, 17:22 Условие передачи F-16 Украине озвучили в США Пентагон: Украина получит истребители F-16 только после обучения ВСУ U.S. Department of Defense

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Украина получит истребители-бомбардировщики F-16 только после подготовки ВСУ к их применению, заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин. По ее словам, ориентировочно передача состоится через несколько месяцев, сообщил ТАСС.

Карлин указала, что в предстоящие несколько месяцев США и ряд ключевых европейских союзников будут напряженно работать над тем, чтобы гарантировать Украине получение необходимых платформ и необходимой подготовки.

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«Речь идет о достаточно сложной платформе. И мы хотим гарантировать, что они получили всю нужную подготовку, чтобы эффективно применять [истребители F-16] на поле боя», — подчеркнула она.

Активные переговоры по этому вопросу, по словам сотрудницы Пентагона, Соединенные Штаты ведут с Данией и Нидерландами — эти страны вызвались координировать усилия по передаче ВСУ F-16.

«У некоторых наших европейских союзников есть эти доступные самолеты F-16, они могут обеспечить [ВСУ] подготовку. <…> Все сводится воедино в течение предстоящих нескольких месяцев», — заключила она.