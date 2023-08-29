Мир 29 августа 2023, 01:23 Условие ослабления санкций против Венесуэлы назвали в Белом доме Белый дом назвал условие ослабления санкций против Венесуэлы Pxhere

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США готовы ослабить санкции против Венесуэлы, если Каракас предпримет конкретные действия по «восстановлению демократии». С таким заявлением, как сообщил ТАСС, выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Если Венесуэла предпримет конкретные действия по восстановлению демократии, ведущие к свободным и честным выборам, мы готовы также предоставить соответствующее смягчение санкций», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.

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Сейчас, как отметила представитель Белого дома, Венесуэла не совершила подобных шагов, уточнил RT. Жан-Пьер добавила, что в связи с этим санкции против страны остаются в силе.

Кубинский журналист Эдельберто Лопес Бланч ранее заявлял, что Штаты хотят любыми способами захватить нефть Венесуэлы. По его словам, такие попытки США предпринимают уже долгое время. Как пояснял журналист, добыча нефти в стране контролируется венесуэльскими властями, а подобная ситуация не устраивает США.