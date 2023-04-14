Мир 14 апреля 2023, 09:52 Условие окончания конфликта назвали на Украине «РВ»: секретарь СНБО Украины Данилов назвал условие окончания конфликта РИА «Новости»

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Возвращение Украины к границам 1991 года станет главным условием для окончания противостояния. Об этом написало издание «Русская весна» со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова.

«Надо освободить все наши территории до границ 1991 года. До тех пор, пока мы этого не сделаем, <…> речь об окончании <…> идти не может», — сказал Данилов.

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Он отметил, что все должны понимать: у киевских властей нет разговоров только о контрнаступлении.

Ранее Данилов заявил, что утечка материалов Пентагона не повлияет на планы Украины. Он подчеркнул, что украинские военачальники могут отдать приказ о контрнаступлении в самый последний момент. По словам секретаря СНБО Украины, число людей, знающих планы ВСУ, крайне ограниченно.

Он обратил внимание, что не стоит ждать «волшебных» дат контрнаступления.